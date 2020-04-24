教育
語文同樂 第439期

師心事：曾經她是他

【明報專訊】林偉業——她身分證上的名字。自3年前決意出櫃，慢慢向家人、朋友坦承自己女性的性別認同，她也逐漸在日常生活和社交平台上，把名字改為：林葦葉。

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