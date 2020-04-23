教育
常識天下 第181期

水上英雄：老驥伏櫪雄心壯志

【明報專訊】有云：「家有一老，如有一寶」，帆船運動沒有退役年齡，已屬「銀髮族」的帆船運動員既有豐富的航海經驗，又有超卓的技藝，從他們身上亦能獲益良多。

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