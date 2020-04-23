教育
常識天下 第181期

時事常識挑戰（國際）：全球抗疫 盛事延期

【明報專訊】全球仍未擺脫新冠肺炎疫情陰霾，世界衛生組織指出，全球超過100個國家或地區出現確診病例，致力抗疫成了全球的主要任務，各地有不同措施，而且也影響了不少國際盛事的舉行，這些你都知道嗎？

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