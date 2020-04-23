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2020年4月23日星期四
通通識 第642期
環保祭祀 未來趨勢？
時事議題：綠色殯葬 禮簡意不簡？
時事議題：內地殯葬文化轉變
時事議題：答題指引
爆point大全：同志平權 有何爭議？
觀點與角度：應否資助綠色本地遊？
透視權利：鼓勵孩子繪畫 心理防疫
概念解碼：人口紅利
暢遊玫瑰谷賞花
世界這樣大：玫瑰谷唱玫瑰歌
時事常識挑戰（國際）：全球抗疫 盛事延期
時事常識挑戰（國際）：答案
環球話題：全球飲品龍頭製造塑膠污染
環球話題：51年罕見雪况 市民雪中賞櫻
水上英雄：老驥伏櫪雄心壯志
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：綠色殯葬
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環保祭祀 未來趨勢？
時事議題：綠色殯葬 禮簡意不簡？
時事議題：內地殯葬文化轉變
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