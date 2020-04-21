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2020年4月21日星期二
明路—生涯規劃 第85期
行業學堂：嶺大環球博雅教育 着重交流 擴闊視野
職業潛力圖：影片串流平台的聯想
Plan D：設計遊戲卡 助戒毒者重拾自信
規劃情報：GCE考試取消
IT科主任：疫情反轉教學模式
家計會 賞你青春告白
Plan D：設計遊戲卡 助戒毒者重拾自信
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【明報專訊】年輕人都愛玩，特別是知己好友聚首一堂，有人最喜歡到Café玩Card Game消磨時間。你可曾想過Card Game除了消磨時間，更可以助人成長？
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