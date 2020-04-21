教育
明路—生涯規劃 第85期

Plan D：設計遊戲卡 助戒毒者重拾自信

【明報專訊】年輕人都愛玩，特別是知己好友聚首一堂，有人最喜歡到Café玩Card Game消磨時間。你可曾想過Card Game除了消磨時間，更可以助人成長？

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