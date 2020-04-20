教育
常識學堂 第176期

互動專區：雞蛋裏有小雞？

【明報專訊】每次陪媽媽逛超級市場的時候都會經過冷凍區，看到一顆顆的雞蛋像光頭一樣待在盒子裏。迪仔不禁記起小學的「護蛋行動」，你們也曾參與類似的活動嗎？

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