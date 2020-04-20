教育
通通識 第641期

你識唔識：疫情加速供應鏈「出走潮」

【明報專訊】為遏止新冠病毒疫情，多國採取封城、工廠停工等嚴厲措施，製造業受嚴重打擊。經濟全球化下，各國經濟情况相互影響。以下新聞大事，你識唔識？

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