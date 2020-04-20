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2020年4月20日星期一
通通識 第641期
時事懶人包：女性受暴
時事點對點：芬蘭蟬聯最幸福地區 港排78
時事點對點：疫情打擊經濟 港失業率9年新高
Data解密：香港減排成效
你識唔識：疫情加速供應鏈「出走潮」
配對題
選擇題
明報通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road
星級例子庫：自然保護區
廚餘變身搓手液
STEAM人物：環保 日常做起
時事常識挑戰(香港)：香港科研集中地
答案：
食物的科學：朱古力豆色彩爆炸
互動專區：雞蛋裏有小雞？
時事點對點：疫情打擊經濟 港失業率9年新高
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【明報專訊】新聞撮要
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時事懶人包：女性受暴
時事點對點：芬蘭蟬聯最幸福地區 港排78
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Data解密：香港減排成效
你識唔識：疫情加速供應鏈「出走潮」
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Road
星級例子庫：自然保護區
廚餘變身搓手液
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時事常識挑戰(香港)：香港科研集中地
答案：
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Road
星級例子庫：自然保護區
廚餘變身搓手液
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時事常識挑戰(香港)：香港科研集中地
答案：
食物的科學：朱古力豆色彩爆炸
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