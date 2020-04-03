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智叻中文Smarties' 第431期

創意聊天室：春風一吹

【明報專訊】春天到了，有一天海太郎和朋友在散步，徐徐春風吹來，舒適愜意。「春風」是指春天吹來的風，溫度適中、風力柔和，相當舒服。有關春風的成語、詩句不少，你知道有哪些嗎？

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