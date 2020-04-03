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智叻中文Smarties' 第431期

周圍「中」：貓貓狗狗 自古受寵

【明報專訊】很久以前，古人認為狗是南方部落的祖先，所以十分尊重狗。狗除了陪伴主人，更重要是看門防盜。此外，主人還會帶着狗一起出門打獵，因為狗擅於捕捉獵物。古人養貓之前，狗還擔當捉老鼠的角色。

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