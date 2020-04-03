教育
語文同樂 第437期

綜合精練：從根本理解語境意識

【明報專訊】有人說，要學生寫出符合語境意識的文章要求太高，畢竟學生尚未投身社會，怎知道寫一封公函要用什麼語氣？有些同學練習綜合卷時，亦覺「語境意識」難以掌握，每次準則也不一樣，到底怎樣才算呼應語境？

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