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2020年4月3日星期五
語文同樂 第437期
潮看文史：抗（kong3） 命（ming6）
潮看文史：人民最大的武器
破讀日常：在黑暗荒路的遠處看到微弱路燈
閱讀篇章：景公疥瘧
閱讀篇章：語譯填充
言外言：「祝」與「詛」
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆．審題思維：抽出無形的線
綜合精練：從根本理解語境意識
作戰攻略：打好文化基礎／掌握文化四大家
周圍「中」：毛孩討人喜愛
周圍「中」：答案
周圍「中」：貓貓狗狗 自古受寵
周圍「中」：小遊戲．答案
時事中文：禁食野味 田雞也中槍？
時事中文：答案
大人物小小事：少年衛斯理逃亡
講故事：與糖分做朋友
創意聊天室：春風一吹
創意聊天室：答案
潮看文史：人民最大的武器
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【明報專訊】死諫
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潮看文史：抗（kong3） 命（ming6）
潮看文史：人民最大的武器
破讀日常：在黑暗荒路的遠處看到微弱路燈
閱讀篇章：景公疥瘧
閱讀篇章：語譯填充
言外言：「祝」與「詛」
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆．審題思維：抽出無形的線
綜合精練：從根本理解語境意識
作戰攻略：打好文化基礎／掌握文化四大家
周圍「中」：毛孩討人喜愛
周圍「中」：答案
周圍「中」：貓貓狗狗 自古受寵
周圍「中」：小遊戲．答案
時事中文：禁食野味 田雞也中槍？
時事中文：答案
大人物小小事：少年衛斯理逃亡
講故事：與糖分做朋友
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