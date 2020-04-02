教育
常識天下 第180期

今期流行：公共設施由誰管？

【明報專訊】受疫情影響，不少政府部門、相關設施都暫停運作，大家不能如常前往公共圖書館、室內羽毛球場等。不過，你知道這些設施由哪部門管理嗎？

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