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2020年4月2日星期四
常識天下 第180期
數碼鴻溝
時事議題：數碼鴻溝貧富老少皆是因
數碼鴻溝衍生問題
時事議題：從「停課不停學」看數碼鴻溝
時事議題：答題指引
報告和理析：中國消費五大趨勢
摘星拆解：港台諷刺警方惹爭議
題型拆解:數據詮釋基本概念
試題庫：
疫情下 各地學校停課
世界這樣大：不一樣的上課方式
新聞有常識：哈里不當王子了
答案
環球話題：非洲極罕見「白變」長頸鹿慘遭獵殺
流感教訓 百年未變
濕地居民：水生植物知多點
今期流行：公共設施由誰管？
答案
今期流行：公共設施由誰管？
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【明報專訊】受疫情影響，不少政府部門、相關設施都暫停運作，大家不能如常前往公共圖書館、室內羽毛球場等。不過，你知道這些設施由哪部門管理嗎？
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數碼鴻溝
時事議題：數碼鴻溝貧富老少皆是因
數碼鴻溝衍生問題
時事議題：從「停課不停學」看數碼鴻溝
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