教育
常識天下 第180期

新聞有常識：哈里不當王子了

【明報專訊】童話中的王子翩翩風度、長相英俊，而且受人愛戴、地位崇高，而且看來不用工作。現實中，有些國家仍保存王室制度，真正的王子並不止是一個身分象徵，也有須履行的職責。

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