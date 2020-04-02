教育
常識天下 第180期

世界這樣大：不一樣的上課方式

【明報專訊】受疫情影響，世界各地也有不少國家的孩子和我們一樣都已停課。不過原來大家日常的小學生活和學習內容都會因為地理及文化差異而有所不同。我們就來了解一下其他地方的小學生日常上學的情况吧！

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