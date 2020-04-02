教育
通通識 第640期

題型拆解:數據詮釋基本概念

【明報專訊】本篇文章內容比較抽象複雜，但假如同學能夠消化，會對處理通識科獨立專題探究（IES）及考卷的數據題目有莫大裨益。為方便大家理解要點，現提出以下兩道情境問題，讀者可先嘗試推估答案：

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