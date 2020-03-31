教育
明路—生涯規劃 第84期

職業潛力圖：照顧兒童的聯想

【明報專訊】從嬰兒呱呱落地，慢慢成長至牙牙學語的幼童，再轉眼間長成為有個人主見的青少年，當中歷經十多年，這些年除了父母，還有誰一同陪伴我們經歷各個成長時刻？

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