教育
常識學堂 第175期

互動專區：打機做運動

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎在全球陸續爆發，雖然盡可能避免外出，但同時又要保持身體健康，實在不容易呢！早前海太郎就和家人一起「打機」做運動——真的是做運動呢！

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