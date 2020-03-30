教育
常識學堂 第175期

偵探M.A.D. 我和朋友吵翻了

【明報專訊】為什麽會和朋友吵起架來呢？當對方只想你聽他的，並按他的想法做，卻不願意聽你的話和理解你的想法時，你會感到生氣又難受。於是就跟對方你一言，我一語的吵起來。

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