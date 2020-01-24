教育
常識學堂 第175期

網上DIY木天秤

【明報專訊】停課不停學，相信大家早已對網上學習不陌生。原來我們還可以在網上實時跟導師學做手工、互動學習科學原理。雖然不能回校上課，但處處都能學到STEAM，今期找來導師教大家自製木天秤，學習箇中原理。

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