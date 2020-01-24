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2020年3月30日星期一
常識學堂 第175期
時事懶人包：電動滑板車 應合法化？
時事點對點：申訴署揭29閒置橋 最長荒廢39年
時事點對點：內地嚴控 網絡綜藝節目
Data解密：數碼學習
概念解碼：抗生素耐藥性
生活看通識：香港電影金像獎
Road
中外人物：孫楊
網上DIY木天秤
STEAM足迹：直播學習趣事多
時事常識挑戰(香港)：水上皇宮停業
答案：
偵探M.A.D. 我和朋友吵翻了
食物的科學：彩虹飲品的秘密
互動專區：打機做運動
網上DIY木天秤
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【明報專訊】停課不停學，相信大家早已對網上學習不陌生。原來我們還可以在網上實時跟導師學做手工、互動學習科學原理。雖然不能回校上課，但處處都能學到STEAM，今期找來導師教大家自製木天秤，學習箇中原理。
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