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2020年3月27日星期五
智叻中文Smarties' 第430期
文化直擊：師人指路
文化直擊：笑談12篇 範文今讀
潮看文史：為（wai4） 官（gun1）
破讀日常：Made in Hong Kong
閱讀篇章：〈從百草園到三味書屋〉——魯迅
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆：蓄勢待發
綜合精練：過渡段、尾段及見解論證技巧
作戰攻略：卷一最後檢閱／一表盡溫所有手法
周圍「中」：飲茶思源
周圍「中」：茶：開門七件事
答案
時事中文：中國泳將禁藥風波
答案
大人物小小事：蟬在晚上叫不叫？
講故事：口香糖的夢想
創意聊天室：雨中踏單車
講故事：口香糖的夢想
【明報專訊】■文：麥曉帆
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