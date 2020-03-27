教育
語文同樂 第435期

閱讀篇章：〈從百草園到三味書屋〉——魯迅

【明報專訊】(第1段)我家的後面有一個很大的園，相傳叫作百草園。現在是早已併屋子一起賣給朱文公的子孫了，連那最末次的相見也已經隔了七八年，其中似乎確鑿只有一些野草；但那時卻是我的樂園。

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