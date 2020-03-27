教育
語文同樂 第435期

潮看文史：為（wai4） 官（gun1）

【明報專訊】張曉明由港澳辦主任調為常務副主任，職級（正部長級）卻沒有改變，是否降級引發外界疑惑。畢竟比起現代官僚制度重視透明，中國的「官場」結構古來已極其繁複，官位、職權甚至身分都沒有劃一的標準。

上 / 下一篇新聞