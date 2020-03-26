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2020年3月26日星期四
常識天下 第179期
預算案派錢
時事議題：三度派錢 爭議不斷
時事議題：政府財政優勢與挑戰
時事議題：答題指引
爆point大全：促進性別平等方法
漫畫拆解：市民恐慌 現糧食搶購潮
概念解碼：自尊
氣候透視：太陽能發電 港要加把勁
從心出發 莎士比亞戲劇
世界這樣大：演莎劇學英語
時事常識挑戰（國際）：科學家偵測 太空大爆炸
時事常識挑戰（國際）：答案
環球話題：敘利亞爸爸 教女兒笑聲面對空襲
環球話題：瀕危野生動物數量回升
水上英雄：向着目標直跑
今期流行：光和影的關係
意見調查：
今期流行：光和影的關係
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【明報專訊】最近有網民在社交媒體Twitter上載了一幅圖（圖），意外地引起熱烈討論，你發現圖中有趣的地方嗎？
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預算案派錢
時事議題：三度派錢 爭議不斷
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概念解碼：自尊
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從心出發 莎士比亞戲劇
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時事常識挑戰（國際）：科學家偵測 太空大爆炸
時事常識挑戰（國際）：答案
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