教育
常識天下 第179期

時事常識挑戰（國際）：科學家偵測 太空大爆炸

【明報專訊】3月步入春天，全球仍然受新型冠狀病毒肺炎影響，不少地方或衛生組織一度提升警戒級別。關於疫情流行程度的界定，原來有不同的準則。

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