【明報專訊】“Love looks not with the eyes, but with the mind,and therefore is winged Cupid painted blind”來自莎士比亞戲劇《仲夏夜之夢》的名言,說愛是從心出發而不是用眼睛看。英國戲劇舉世聞名、知名劇作家甚多,莎士比亞就是其一。就讓英國戲劇及語言學院校長林惠霞(Georgina Fettes)及丈夫John Fettes告訴大家英國戲劇聞名的原因吧!