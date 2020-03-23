教育
常識學堂 第174期

食物的科學：留住氣泡的辦法

【明報專訊】汽水有「汽」，但倒進杯後氣泡就會逐漸消失。香港茶餐廳常見的經典特飲「黑牛」（汽水加雪糕）卻是例外，汽水加上雪糕後，氣泡不會消失，為什麼會這樣呢？

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