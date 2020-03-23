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2020年3月23日星期一
通通識 第637期
時事懶人包：行山避疫
時事點對點：警方投訴 頭條新聞誤導
時事點對點：希斯路機場三跑計劃 英法院裁違巴黎協定
Data解密：性別歧視
火星庫：地球很危險？ AI新挑戰
Road to 5**：Traditional customs
中外人物：昂山素姬
醫生畫畫教防疫
STEAM人物：醫生分享繪畫夢
新聞解碼：廢棄口罩去哪兒?
答案
偵探M.A.D. 被朋友冷落很難受
食物的科學：留住氣泡的辦法
互動專區：綠色布幕 虛擬背景
時事點對點：警方投訴 頭條新聞誤導
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【明報專訊】新聞撮要
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時事懶人包：行山避疫
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