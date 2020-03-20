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2020年3月20日星期五
語文同樂 第433期
師心事：抗疫下的公開試
師心事：過來人、同路人——陳廣隆
小誌美學：尋找社區隱形人物
破讀日常：「清潔香港」的「香港」／其實在哪裏？
閱讀篇章：〈棘杜鵑〉——胡燕青
閱讀篇章：實戰篇
學習重點：落花流水春去也
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆．審題思維：題目的逗引與根據
綜合精練：綜合卷——演講辭／語境意識及整合拓展技巧
作戰攻略．卷一︰一表盡溫各課主旨
周圍「中」：野外觀星 學問多多
周圍「中」：星象暗藏天機？
答案
時事中文：向逝世發明家致敬
答案
大人物小小事：勤儉企業家
講故事：風箏大戰四軸飛行器
創意聊天室：我最喜愛的紫倉
閱讀篇章：〈棘杜鵑〉——胡燕青
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【明報專訊】(第1段)第一次注意到棘杜鵑，我呆住了；那時我還只是個小學生。
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師心事：過來人、同路人——陳廣隆
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