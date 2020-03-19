教育
常識天下 第178期

今期流行：Lego「人仔」設計師離世

【明報專訊】設計玩具積木樂高（Lego）「人仔」的設計師克努森（Jens Nygaard Knudsen）2月19日離世，享年78歲。他曾為樂高創作身體與腳可以替換組合的經典人仔，你有玩過嗎？

上 / 下一篇新聞

相關新聞