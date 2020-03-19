教育
常識天下 第178期

濕地居民：多功能 蘆葦

【明報專訊】蘆葦是多年生的禾本科植物，可長高至3米。由於蘆葦的地下莖繁殖迅速，因此它們常以一個群落的形式在池塘邊、海邊沙地和河岸等濕地生境生長，形成蘆葦牀（圖1）。

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