教育
常識天下 第178期

環球話題：32歲舒拉寶娃退役告別網球壇

【明報專訊】32歲的俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃（Maria Sharapova），2月26日於Instagram上載一張童年時打球的照片，突然公布退役消息。

上 / 下一篇新聞