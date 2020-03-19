教育
常識天下 第178期

古希臘文明

【明報專訊】遊客來到希臘，竟然來專程看這些一根根柱子？這些柱子可特別了，原來曾是統管宇宙的「天神」神殿支柱！不少我們耳熟能詳的故事、著名人物，其實都是來自古代希臘，到現在還在影響世界呢！

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