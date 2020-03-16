教育
常識學堂 第173期

食物的科學：糖棒的秘密

【明報專訊】你喜歡吃波板糖嗎?原來波板糖不一定要買，只要有水有糖，就可製出左圖中類似波板糖、色彩繽紛的糖棒！示範：酒店及旅遊學院酒店營運文憑課程學員朱潔雯（Ivy）

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