教育
常識學堂 第173期

偵探M.A.D. 緊張影響考試表現

【明報專訊】成績表發回來時，成績好，爸媽開心，又會給我們獎賞。成績差，爸媽難過我難受，爸媽責難我要受，真苦！可惜有些同學明明很努力溫習了，考試時卻表現不出來，這又怎不讓人心煩和沮喪呢！

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