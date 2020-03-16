教育
常識學堂 第173期

新聞解碼：屯馬線通車了

【明報專訊】港鐵沙中線計劃在2000年已經提出。在20年後的今天，沙中線計劃其中之一的屯馬線，終於有一部分通車了！就讓我們一起認識這條新港鐵路線，以及新增車站所到達的地方吧！

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