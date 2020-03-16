教育
通通識 第635期

生活看通識：廣東歌

【明報專訊】你還有聽廣東歌嗎？《獅子山下》、《美麗新香港》等廣東歌歌詞令不少港人產生共鳴，歌曲也記錄時代變遷，不僅是一代人的集體回憶，亦是港人歷史的一部分。

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