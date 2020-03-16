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2020年3月16日星期一
通通識 第635期
時事懶人包：世衛無錢又無權
時事點對點：韓患者行蹤公開 惹侵私隱爭議
時事點對點：新冠肺炎認知落差 掀防疫用品搶購潮
Data解密：中國可再生能源
概念解碼：碳定價
生活看通識：廣東歌
Road to 5**：Sex education and sexuality education
中外人物：文在寅
挑戰精神 研環保N95
STEAM人物：日常生活學 化學
新聞解碼：屯馬線通車了
答案
偵探M.A.D. 緊張影響考試表現
食物的科學：糖棒的秘密
互動專區：狗會不會流汗？
生活看通識：廣東歌
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【明報專訊】你還有聽廣東歌嗎？《獅子山下》、《美麗新香港》等廣東歌歌詞令不少港人產生共鳴，歌曲也記錄時代變遷，不僅是一代人的集體回憶，亦是港人歷史的一部分。
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