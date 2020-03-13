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2020年3月13日星期五
智叻中文Smarties' 第428期
中學限定：書評抵抗被「俗染」
【明報專訊】中學限定：重新思考何謂「藥」 鄭樂希
潮看文史：哀 賢
破讀日常：被陌生化的生活
字旅行間：神明抗疫
卷二練筆：有用無用，你懂不懂？
綜合精練：綜合卷——演講辭
作戰攻略．備戰文憑試：卷一應試思維 (21) 孔子的人生觀
周圍「中」：時間到了！
周圍「中」：表達時間何止數字
答案
時事中文：動物醫生 齊齊抗疫
答案
大人物小小事：國父邊救人邊革命
講故事：小貓減肥
創意聊天室：打邊爐暖肚
答案
【明報專訊】■考考你
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【明報專訊】中學限定：重新思考何謂「藥」 鄭樂希
潮看文史：哀 賢
破讀日常：被陌生化的生活
字旅行間：神明抗疫
卷二練筆：有用無用，你懂不懂？
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周圍「中」：時間到了！
周圍「中」：表達時間何止數字
答案
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