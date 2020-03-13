教育
智叻中文Smarties' 第428期

周圍「中」：表達時間何止數字

【明報專訊】現在我們談起時間，都會用早、午、晚，又會以阿拉伯數字標示時間，如早上7時、晚上8時等，除了阿拉伯數字，原來還有很多表示時間的方式！

上 / 下一篇新聞