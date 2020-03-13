教育
語文同樂 第431期

破讀日常：被陌生化的生活

【明報專訊】讀大學的時候，第一個印入腦海的文學藝術詞彙我現在還記得。在病毒蔓延的這段日子，那三個字經常在日常生活中浮現 ──「陌生化」（Defamiliarisation）。

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