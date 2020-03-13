教育
語文同樂 第431期

中學限定：書評抵抗被「俗染」

【明報專訊】遠處，一隻烏鴉挫身展翼，箭也似的飛去了，牠猛地劃破長空，似要踰越隔代的時空鴻溝，但竟沒人發現牠腳上的落紅。鄭樂希〈俗染《藥》之評論〉

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