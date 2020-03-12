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教育
2020年3月12日星期四
常識天下 第177期
新疆「再教育營」
時事議題：「再教育營」 掀國際風波
時事議題：內地屢爆宗教爭議
時事議題：答題指引
爆point大全：安樂死 應否合法化？
題型拆解：突出持份者對立點
觀點與角度：電動滑板車應否合法？
透視自然：把握物種保護黃金10年
概念解碼：集體回憶
棟篤笑 笑什麼？
世界這樣大：笑話好笑不好笑
新聞有常識：綠色殯葬回歸自然
新聞有常識：答案
環球話題：「剪下複製貼上」之父 電腦專家特斯勒逝世
環球話題：答案
環球話題：貝索斯捐780億抗暖化
水上英雄：圓夢年齡無界限
今期流行：在家做運動
意見調查
意見調查
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【明報專訊】看完今期《常識天下》，我想跟編輯部說：
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新疆「再教育營」
時事議題：「再教育營」 掀國際風波
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題型拆解：突出持份者對立點
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概念解碼：集體回憶
棟篤笑 笑什麼？
世界這樣大：笑話好笑不好笑
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題型拆解：突出持份者對立點
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棟篤笑 笑什麼？
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