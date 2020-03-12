教育
常識天下 第177期

今期流行：在家做運動

【明報專訊】想身體健康，適量的運動是很重要的呢！世界衛生組織於2010年發表《關於身體活動有益健康的全球建議》，指出5至17歲兒童及青少年，每日宜最少做60分鐘中等至劇烈程度的體能活動以保持身體健康。

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