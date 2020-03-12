教育
常識天下 第177期

水上英雄：圓夢年齡無界限

【明報專訊】很多長輩均認為30來歲的青年理應有份穩定的工作，甚至已成家立室，即使兒時有什麼夢想，又或在小學作文時寫過什麼「我的志願」，都應該統統放下，這無異是不少營營役役的香港人的想法。

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