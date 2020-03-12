教育
常識天下 第177期

世界這樣大：笑話好笑不好笑

【明報專訊】笑是人類共通的情感表達，從歐美到世界各地愛聽笑話的大有人在呢！棟篤笑成員Tim和「全球最有趣的人」之一的Vivek來告訴大家，棟篤笑的笑是怎麼的一回事！

上 / 下一篇新聞

相關新聞