教育
通通識 第634期

題型拆解：突出持份者對立點

【明報專訊】同學或會容易混淆持份者衝突題與資料詮釋題，誤以為回答持份者衝突題時，只須描述資料中提及的持份者行為或言論，而未能由此推斷出持份者言行背後的價值觀。

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