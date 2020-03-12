教育
通通識 第634期

時事議題：內地屢爆宗教爭議

【明報專訊】中國政府稱依法保護宗教自由，包括新疆維吾爾族等各少數民族。外交部發言人耿爽說中國信奉各種宗教的群眾近2億人。不過，不時有報道稱中國打壓宗教自由，亦不乏爭議事件。

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