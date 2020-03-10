教育
明路—生涯規劃 第81期

職業潛力圖：住宅樓宇的聯想

【明報專訊】近年電視上的地產節目愈來愈多，有分析樓市走勢，亦有專注住宅裝潢設計，更有節目特輯專談驗測樓盤結構。原來我們安坐家中，也可發掘住宅樓宇中的各種工作可能。

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