教育
常識學堂 第172期

偵探M.A.D. 勝負之分 管理情緒

【明報專訊】比併的類別五花八門：樣貌、身形、學識、才技……較勁的方式更是多如沙海：鬥快、鬥多、鬥叻、鬥智、鬥力……不管是鬥還是比，總有勝負之分。輸了的一方總是難受的。

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