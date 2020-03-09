教育
常識學堂 第172期

新聞解碼：注重衛生防流感

【明報專訊】你有患過流感嗎？一般流感的病徵與普通感冒相似，但原來流感會增加心肌梗塞、中風的風險，嚴重甚至會致死。所以絕對不可以看輕流感，並要時刻保持個人衛生，預防疾病啊！

上 / 下一篇新聞

相關新聞